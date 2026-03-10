Житель Уфы получил пять лет строгого режима за поджог сожительницы

Калининский районный суд Уфы вынес приговор 45-летнему местному жителю, обвинявшемуся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице.
Как сообщили в пресс-службе суда, пьяный мужчина на почве личной неприязни схватил стеклянную банку с легковоспламеняющейся жидкостью, выплеснул содержимое на женщину и поджег ее одежду зажигалкой. Уфимка получила ожоги первой, второй и третьей степени, охватившие половину тела.
Мужчину полностью признал свою вину. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
