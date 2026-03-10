Ричмонд
Почти 20 километров Москвы-реки обследовали в Звенигороде в поисках пропавших детей

Спасатели и волонтеры обследовали почти 20 километров Москвы-реки в Звенигороде в поисках пропавших детей. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в пресс-службе штаба поисковой операции.

В поисках задействованы дроны, привлекался вертолет. Также используются эхолоты, подводные видеокамеры, водолазные группы. В поисковых мероприятиях участвуют пешие группы и команды на вездеходах, работающие круглосуточно, включая ночное время. На данный момент поиски не принесли результатов.

— За два дня в общей сложности на лодках с помощью различных технических средств и визуальным осмотром обследовано почти 20 километров Москвы-реки на площади 915 тысяч квадратных метров, — передает ТАСС.

Добровольцы продолжают поиски пропавших в Звенигороде троих подростков — 12-летних мальчиков, а также 13-летней девочки. Они ушли гулять 7 марта и не вернулись.

Основное внимание спасателей и волонтеров сфокусировано на берегах Москвы-реки, где детей видели в последний раз. Следствие предположило, что дети провалились под лед.