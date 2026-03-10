В Усть Илимске предпринимателя оштрафовали за незаконный забор льда

Строительство праздничного «ледового» городка в Усть Илимске обернулось скандалом: для создания арт объектов предприниматель незаконно добыл лёд из местного водохранилища. Об этом КП-Иркутск сообщили в межрайонной природоохранной прокуратуре.
— Работы велись без каких либо разрешений: договора водопользования и согласования с Росрыболовством получено не было, — рассказали в пресс-службе надзорного органа.
Предпринимателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 18 тысяч рублей. Еще трое сотрудников, допустивших нарушения, получили дисциплинарные взыскания.
