В Усть Илимске предпринимателя оштрафовали за незаконный забор льда

Для создания арт объектов мужчина незаконно добыл лёд из местного водохранилища.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Строительство праздничного «ледового» городка в Усть Илимске обернулось скандалом: для создания арт объектов предприниматель незаконно добыл лёд из местного водохранилища. Об этом КП-Иркутск сообщили в межрайонной природоохранной прокуратуре.

— Работы велись без каких либо разрешений: договора водопользования и согласования с Росрыболовством получено не было, — рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Предпринимателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 18 тысяч рублей. Еще трое сотрудников, допустивших нарушения, получили дисциплинарные взыскания.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что экс-чиновник из Тайшета получил 4 года за подпись под невыполненными работами при строительстве детского сада.