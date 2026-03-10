При обрушении на крупнейшей свалке в Индонезии погибли семь человек

Как минимум семь человек погибли при обрушении на крупнейшем мусорном полигоне в Индонезии, который находится на окраине столицы этой страны Джакарты, сообщила 10 марта глава местного спасательного агентства Десиана Картика Бахари.
Сход огромной массы отходов произошёл 8 марта на фоне сильных дождей. После случившегося началась поисково-спасательная операция. В ней участвовали более 200 человек. Спасатели использовали экскаваторы и тепловизионные дроны, чтобы найти людей под завалами.
Работы были завершены после обнаружения тела седьмой жертвы. В числе погибших оказались водители грузовиков и владельцы небольших продуктовых лавок, которые работали на территории свалки. Бахари уточнила, что еще два человека, которых считали пропавшими без вести, находятся вне опасности. Они вернулись домой.
Площадь, которую занимает мусорный полигон Бантарагебанг, составляет примерно 110 гектаров. На эту свалку каждый день привозят от 6,5 до 7 тысяч тонн отходов.
Напомним, в январе в индонезийской провинции Западная Ява произошёл оползень. В результате происшествия погибли люди. Несколько десятков человек попали в списки пропавших без вести. Обвал глины на этом участке случился после продолжительных ливней.