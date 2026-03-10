При обрушении на крупнейшей свалке в Индонезии погибли семь человек

Работы были завершены после обнаружения тела седьмой жертвы. В числе погибших оказались водители грузовиков и владельцы небольших продуктовых лавок, которые работали на территории свалки. Бахари уточнила, что еще два человека, которых считали пропавшими без вести, находятся вне опасности. Они вернулись домой.