Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом полицейские спасли попавшего в снежную ловушку водителя

Под Волгоградом сотрудники ДПС помогли водителю автомобиля службы доставки выбраться.

Под Волгоградом сотрудники ДПС помогли водителю автомобиля службы доставки выбраться из сложной дорожной ситуации. Как рассказали в администрации Фролово, ГАЗель по дороге из Даниловки оказалась в снежном кювете. Из-за погодных условий мужчина не смог самостоятельно вытащить машину и обратился за помощью в полицию.

Уже спустя несколько минут на месте происшествия появился временно исполняющий обязанности начальника отдела ГАИ Иван Куценко. Благодаря оперативным действиям были вызваны специалисты дорожной службы, которые оперативно освободили машину из ловушки с помощью специальной техники.

Сотрудники ДПС Владимир Кобзев и Игорь Бубнов организовали безопасный проезд транспорта по трассе и приютили замерзшего водителя в своем автомобиле, предложив горячий чай.

Фото администрации Фролово.