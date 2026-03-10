В Челябинске более 30 учеников частной школы госпитализированы с сальмонеллезом

Женщина связывает отравление с обедом, где давали макароны с фаршем. Сообщается также, что в больницу попала учительница первых классов. Директор школы Александр Нагнич подтвердил информацию об отравлении. По его словам, у заболевших диагностировали сальмонеллез. Причиной могло стать питание от стороннего поставщика. В учебном заведении проведена дезинфекция, работа школы приостановлена.