Ночью в Воронеже вспыхнул расселенный дом

В Воронеже в ночь на 10 марта загорелся расселенный дом в переулке Славы. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 04.06. По данным ГУ МЧС по области, огонь охватил два этажа — второй и третий, распространившись на две комнаты площадью 10 квадратных метров каждая.
На место отправились три пожарных расчета — 10 спасателей и три единицы техники. В течение 35 минут они справились с возгоранием.
По предварительным данным, никто не пострадал. Причиной ЧП, скорее всего, стало неосторожное обращение с огнем.