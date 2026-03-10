Ночью в Воронеже вспыхнул расселенный дом

В Воронеже в ночь на 10 марта загорелся расселенный дом в переулке Славы. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 04.06. По данным ГУ МЧС по области, огонь охватил два этажа — второй и третий, распространившись на две комнаты площадью 10 квадратных метров каждая.