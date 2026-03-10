На юго-западе Петербурга при пожаре пострадала женщина

В понедельник вечером, 9 марта, в Санкт-Петербурге случился пожар. Сотрудники регионального МЧС получили сообщение в 22:55.
По информации профильного ведомства, возгорание произошло в Красногвардейском районе, в доме по улице Электропультовцев, 7.
Пожар возник в бытовке размером 2×6 метров. Огонь охватил всю площадь постройки. На место выезжали 10 человек личного состава, было задействовано две специализированных пожарных машины.
Примерно через час, в 23:33, сотрудники министерства ликвидировали пожар. В Telegram-канале «Оперативный МЧС Петербурга» сообщается, что в инциденте пострадал человек.
При пожаре травмы получила женщина. Ее увезли в больницу на скорой помощи.