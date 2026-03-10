Приморец пытался расплатиться по долгам арендованной машиной и попал под следствие

Приставы решили обыскать жилище, и в одной из комнат обнаружили внушительную кучу вещей. При осмотре подозрительной кучи под грудой барахла обнаружился сам неплательщик. Мужчину задержали и доставили в районное отделение судебных приставов, где на него оформили два протокола об административных правонарушениях по статьям 17.14 и 5.35.1 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве и неисполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей). При дальнейшем уклонении приморцу грозит уголовная ответственность по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).