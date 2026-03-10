Приморец пытался расплатиться по долгам арендованной машиной и попал под следствие

Установлено, что фигурант заключил с другим владивостокцем договор аренды транспортного средства Toyota Corona Premio. Арендатор добросовестно вносил платежи, автомобилем пользовался бережно, но спустя полгода использования он столкнулся с финансовыми трудностями и перестал начислять владельцу «Тойоты» арендную плату.
Затем фигурант, имея долговые обязательства перед другим гражданином, передал ему арендную «Тойоту» в качестве залога. Когда хозяин автомобиля потребовал у арендатора вернуть машину, тот отказался сделать это. И автовладелец обратился в полицию.
В ходе оперативно-следственных действий «Тойоту» нашли и вернули хозяину, а действия недобросовестного арендатора квалифицировали по части 3 статьи 160 УК РФ — растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела завершено, обвиняемый остаётся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы переданы на рассмотрение в суд.
Служба судебных приставов в Приморском крае также рассказала нелепую историю должника по алиментам на несовершеннолетнего ребёнка. Житель Черниговского района задолжал 1,2 миллиона рублей, и к нему домой пришли приставы. Дверь им открыла сожительница неплательщика, которая заявила, что мужчины дома нет и долгое время не будет, потому что он якобы уехал на вахту.
Приставы решили обыскать жилище, и в одной из комнат обнаружили внушительную кучу вещей. При осмотре подозрительной кучи под грудой барахла обнаружился сам неплательщик. Мужчину задержали и доставили в районное отделение судебных приставов, где на него оформили два протокола об административных правонарушениях по статьям 17.14 и 5.35.1 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве и неисполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей). При дальнейшем уклонении приморцу грозит уголовная ответственность по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).
Сожительницу алиментного уклониста также привлекли к административной ответственности по статье 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование деятельности судебных приставов).