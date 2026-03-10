«Влез в крупные долги и остался без машины»: мужчина лишился 3 млн рублей после звонка от незнакомки

— Пенсионер поверил и на следующий день поехал в Саратов. Там он снял накопления и через банкомат с мобильным приложением частями перевел мошенникам почти полтора миллиона рублей. Но звонки не прекратились. Вскоре пенсионеру сообщили, что аферисты оформили на него еще один кредит. Мужчина занял деньги у знакомой и отправил преступникам еще 870 тысяч, — пишут журналисты.