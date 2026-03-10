Ричмонд
«Влез в крупные долги и остался без машины»: мужчина лишился 3 млн рублей после звонка от незнакомки

Житель Аркадака перевел аферистам 3,2 миллиона и продал машину.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

65-летний пенсионер из Аркадака лишился всех сбережений. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД региона, в начале марта ему позвонил неизвестный, представился сотрудником Росфинмониторинга и заявил, что на имя мужчины оформили кредит в 900 тысяч рублей. Чтобы аннулировать долг, лже-специалист предложил внести такую же сумму на специальный счет.

— Пенсионер поверил и на следующий день поехал в Саратов. Там он снял накопления и через банкомат с мобильным приложением частями перевел мошенникам почти полтора миллиона рублей. Но звонки не прекратились. Вскоре пенсионеру сообщили, что аферисты оформили на него еще один кредит. Мужчина занял деньги у знакомой и отправил преступникам еще 870 тысяч, — пишут журналисты.

Потом в дело вступил лже-сотрудник ФСБ. Он убедил пенсионера, что тот участвует в спецоперации по поимке преступников, и попросил помочь. По указке мошенников пожилой мужчина продал свою машину, а вырученные 885 тысяч снова перевел на указанный счет.

Когда аферисты запросили еще денег, пенсионер, наконец, обратился к дочери. Та объяснила отцу, что его обманули. Общая сумма ущерба перевалила за 3 миллиона. Полиция завела уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

