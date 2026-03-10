Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медицинский центр загорелся в Подольске

Пожар произошел в одном из медицинских центров подмосковного Подольска — специалисты ликвидировали открытое горение. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в ГКУ «Мособлпожспас».

Пожар произошел в одном из медицинских центров подмосковного Подольска — специалисты ликвидировали открытое горение. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в ГКУ «Мособлпожспас».

— Очевидцы сообщили, что из пристройки первого этажа идет дым. Благодаря слаженности действий и профессионализму пожарных возгорание было локализовано. В кратчайшие сроки открытое горение было ликвидировано, — добавили в Telegram-канале службы.

Днем ранее двое человек погибли при пожаре в многоэтажном доме в районе Старое Крюково в Зеленограде. Прибывшие на место спасатели нашли их тела в квартире на девятом этаже.

Кроме того, 3 марта на Изюмской улице в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы произошел пожар, сопровождавшийся громкими хлопками. На кадрах были видны мощное пламя и густой черный дым.