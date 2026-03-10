В Уфе ночь на 10 марта стала самой холодной за последние 13 лет

Ночь на 10 марта оказалась самой морозной в Уфе с 2013 года. Температура воздуха в столице Башкирии опустилась до −29 градусов, побив предыдущий рекорд в −25,8 градуса, зафиксированный 13 лет назад.
При этом в некоторых районах республики холода оказались еще суровее. В селе Караидель столбики термометров упали до −43 градусов, а в деревне Юсупово Кигинского района похолодало до −38.
