Бродячие собаки напали на ребенка в Полевском

«Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) в связи с тем, что в ситуации усматриваются признаки бездействия должностных лиц, в компетенцию которых входит принятие мер по недопущению фактов нападениям на людей бродячих животных», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.