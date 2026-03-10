Ричмонд
Бродячие собаки напали на ребенка в Полевском

В Следственном комитете возбудили уголовное дело о халатности.

В Полевском следователи возбудили уголовное дело по факту нападения бродячих собак на ребенка. По данным ведомства, малолетнего мальчика 5 марта покусали несколько бродячих псов. Сейчас ребенок проходит курс лечения.

«Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) в связи с тем, что в ситуации усматриваются признаки бездействия должностных лиц, в компетенцию которых входит принятие мер по недопущению фактов нападениям на людей бродячих животных», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В рамках расследования также устанавливают другие возможные подобные инциденты, произошедшие в Полевском за последнее время.