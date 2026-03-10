В Красноярском крае 15-летний водитель спровоцировал погоню со стрельбой

В Красноярском крае 15-летний юноша спровоцировал погоню за ним автоинспекторов с применением оружия, сообщило ГУ МВД РФ по региону.
Случай произошел в Манско-Уярском округе на 1-м километре дороги Партизанское — Мина еще в ночь на 1 марта.
Водитель ВАЗ 21074 проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться, после чего сотрудники ДПС начали преследование. Правоохранители продолжали требовать, чтобы легковушка затормозила, но она, наоборот, ускорилась.
«Нарушитель создавал угрозу другим участникам дорожного движения, в связи с чем полицейскими было принято решение о применении табельного оружия. Инспектор ДПС произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем по кузову машины. В результате на улице Чапаева в селе Вершино-Рыбное автомобиль удалось остановить», — рассказали в МВД.
За рулем «семерки» оказался подросток. Выяснилось, что он самостоятельно купил автомобиль накануне и, не сообщая матери, поехал в село Партизанское.
«Собранные материалы направлены в отделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении законных представителей юноши к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — отметили правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Бурятии 14-летняя девочка врезалась на машине в забор, пытаясь скрыться от сотрудников полиции.