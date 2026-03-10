В Красноярском крае 15-летний водитель спровоцировал погоню со стрельбой

«Нарушитель создавал угрозу другим участникам дорожного движения, в связи с чем полицейскими было принято решение о применении табельного оружия. Инспектор ДПС произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем по кузову машины. В результате на улице Чапаева в селе Вершино-Рыбное автомобиль удалось остановить», — рассказали в МВД.