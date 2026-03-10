Жена брата известной британской ведущей убила детей и покончила с собой

Во Флориде мать застрелила двоих своих детей, а затем покончила с собой, пока её британский муж, брат известной телеведущей Sky Sports, находился в деловой поездке, перевод статьи The Mirror сделал aif.ru.
44-летняя Моника Рубача застрелила своего 14-летнего сына Джоша и 11-летнюю дочь Эмму, после чего направила оружие на себя. Обеспокоенный муж, 45-летний Ричард Джеймс, обратился в полицию после того, как не мог связаться с женой около полутора суток.
Полицейские прибыли к дому семьи в элитном жилом комплексе во Флориде. Когда сотрудники полиции вошли в дом, они обнаружили тела матери и двоих детей. По данным полиции, в случившемся были признаки предварительного планирования, и у следствия есть основания считать, что женщина понимала, что делает.
Шериф округа Манати Рик Уэллс, который ведёт расследование, заявил: «Мы не всегда понимаем, что происходит с людьми и их психическим здоровьем, и что скрывается за закрытыми дверями. Случай настолько ужасный, что, возможно, никто не мог его предсказать. Мы не знаем, были ли какие-то признаки, которые семья могла не заметить».