Правоохранители нашли подозреваемого в изнасиловании спустя 13 лет

Жительница Жлобина в 2013 году обратилась в местный РОВД с заявлением об изнасиловании своей 24-летней дочери.
Согласно материалам уголовного дела, неизвестный мужчина проник в незапертый дом, где находилась молодая женщина. Злоумышленник применил к ней физическую силу и совершил надругательство. После этого он скрылся, но забыл на месте преступления свою куртку.
Эксперты обнаружили на оставленной одежде биологические следы, принадлежащие мужчине.
Несмотря на это, по горячим следам злоумышленника задержать не удалось.
Вместе с тем, как пояснил заместитель начальника Жлобинского РОВД — начальник криминальной милиции Юрий Тишкевич, сыщики и эксперты продолжили свою кропотливую работу. В результате постоянного отбора биоматериалов жителей Жлобина и района, удалось выйти на предполагаемого насильника. Уточняется, что всего проверку прошли порядка 800 мужчин.
«При проведении оперативно-разыскных мероприятий получены доказательства причастности к преступлению на тот момент 52-летнего жителя Жлобинского района», — сообщил Тишкевич.
В настоящее время фигурант уголовного дела находится под арестом, следователи продолжают устанавливать детали и обстоятельства произошедшего.