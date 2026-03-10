6 лет колонии грозит жительнице Воронежа за дропперство

Расследуя уголовное дело о мошенничестве, полицейские вышли на 18-летнюю жительницу Воронежа, которая помогала аферистам выводить украденные деньги. Девушку задержали по подозрению в дропперстве, сообщили в ГУ МВД по области.
Подозреваемая рассказала, что нашла в сети «подработку»: открыла карту в банке и передала реквизиты анонимам. В начале февраля на ее счет поступило 185 000 рублей. Девушка оставила себе 8 000 вознаграждения, а остальные 177 500 рублей перевела кураторам.
При этом задержанная сообщила полиции, что не догадывалась в незаконности своих действий. Теперь соучастнице мошенников грозит до шести лет лишения свободы. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
Полицейские тем временем напоминают: передача своих карт и доступа к онлайн-банку третьим лицам — это соучастие в преступлении. Организаторы схем всегда остаются в тени, а «дропперы» первыми получают реальные тюремные сроки.