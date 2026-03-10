Перед праздником 8 Марта омский селянин убил знакомую

Трагедией закончилось совместное распитие спиртных напитков мужчиной и женщиной в деревне Веселые рощи Таврического района Омской области. В ночь с 6 на 7 марта селянка была убита.
О преступлении сообщили в СУ СКР по Омской области. 35-летняя женщина скончалась от ножевого удара в шею по дороге в больницу. По версии следствия, преступление совершил ее 41-летний собутыльник. Как рассказал подозреваемый на допросе, во время совместной пьянки собутыльница его якобы оскорбила и разозлила его так, что он схватился за нож.
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, по ходатайству следствия его заключили под стражу. Санкция статьи УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы.
