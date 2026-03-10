Перед праздником 8 Марта омский селянин убил знакомую

О преступлении сообщили в СУ СКР по Омской области. 35-летняя женщина скончалась от ножевого удара в шею по дороге в больницу. По версии следствия, преступление совершил ее 41-летний собутыльник. Как рассказал подозреваемый на допросе, во время совместной пьянки собутыльница его якобы оскорбила и разозлила его так, что он схватился за нож.