Перед праздником 8 Марта омский селянин убил знакомую

Женщина поплатилась за то, что якобы оскорбила собутыльника.

Источник: Комсомольская правда

Трагедией закончилось совместное распитие спиртных напитков мужчиной и женщиной в деревне Веселые рощи Таврического района Омской области. В ночь с 6 на 7 марта селянка была убита.

О преступлении сообщили в СУ СКР по Омской области. 35-летняя женщина скончалась от ножевого удара в шею по дороге в больницу. По версии следствия, преступление совершил ее 41-летний собутыльник. Как рассказал подозреваемый на допросе, во время совместной пьянки собутыльница его якобы оскорбила и разозлила его так, что он схватился за нож.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, по ходатайству следствия его заключили под стражу. Санкция статьи УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы.

