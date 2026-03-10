Приезжий украл экскаватор со стройки на Каширском шоссе в Москве

Приезжий украл экскаватор-погрузчик со строительного объекта на Каширском шоссе в столице. Похищенную технику удалось найти. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
— В полицию за помощью обратился представитель строительной компании и сообщил, что со стройплощадки на Каширском шоссе был похищен экскаватор-погрузчик, — рассказали на сайте ведомства.
Благодаря записям с камер видеонаблюдения силовикам удалось вычислить подозреваемого. Правоохранители задержали 23-летнего мужчину. В его отношении возбудили уголовное дело. Фигуранта отправили в СИЗО. Экскаватор, найденный неподалеку от места кражи, вернут на место.
Ранее двое мужчин пробрались на стройку на Угольной улице в Мытищах и украли оттуда геодезический лазер и две электронные платы для гидравлического насоса. Сумма ущерба превысила один миллион рублей. Одного из подозреваемых задержали. Полиция ищет соучастника преступления. Возбуждено уголовное дело.