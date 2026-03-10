Приезжий украл экскаватор со стройки на Каширском шоссе в Москве

Ранее двое мужчин пробрались на стройку на Угольной улице в Мытищах и украли оттуда геодезический лазер и две электронные платы для гидравлического насоса. Сумма ущерба превысила один миллион рублей. Одного из подозреваемых задержали. Полиция ищет соучастника преступления. Возбуждено уголовное дело.