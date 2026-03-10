«Mercedes ‎Киркорова» за миллиард рублей попал под ограничения приставов

На автомобиль Mercedes-Benz Viano 2008 года, который, как утверждает продавец, принадлежал певцу Филиппу Киркорову, наложили ограничения на регистрационные действия. Соответствующую информацию во вторник, 10 марта, выяснили журналисты.
Машину выставили на продажу еще в мае 2024 года. Из-за экс-владельца автомобиля цена достигла одного миллиарда рублей, хотя аналогичные авто стоят около полутора миллионов.
За два года стоимость Mercedes-Benz Viano менялась более 100 раз — начинали с двух миллионов, потом подняли до 55 миллионов, а после — до миллиарда. Часть средств продавец обещал направить в детские дома и на нужды участников специальной военной операции (СВО).
На данный момент за машиной числятся десять исполнительных производств. Приставы из Москвы, Брянской и Мурманской областей взыскивают долги по кредитам, налогам и сборам — суммы варьируются от нескольких тысяч до 1,3 миллиона рублей, передает KP.ru.
Продюсер Яна Рудковская, в свою очередь, решила выставить на продажу квартиру в центре Москвы. По словам риелтора, речь идет о четырехкомнатной квартире на Пресненском валу в престижном районе столицы.