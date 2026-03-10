Ричмонд
На редкость пьяный водитель устроил ДТП в Иркутске

Освидетельствование выявило в организме предполагаемого виновника ДТП рекордное количество алкоголя — оно превышало допустимую норму почти в 30 раз, удивились в полиции Иркутска.

Источник: Российская газета

Дорожная авария произошла на улице Ширямова в столице Приангарья. По данным ГИБДД, водитель иномарки проигнорировал дорожный знак, и это стало причиной столкновения двух авто. Виновник аварии бросил свою машину и ушел с места ДТП.

Вскоре сотрудники Госавтоинспекции догнали нарушителя и нашли у несколько бутылок со спиртными напитками. Освидетельствование подтвердило, что он пьян.

«Алкотестер выдал рекордные показания. Уровень алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе превысил норму почти в 28 раз», — уточнили в областном главке МВД.

Гражданин заявил стражам порядка, что не помнит аварии. Составлены протоколы. Иномарка помещена на специализированную стоянку.