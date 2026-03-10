Жительница Новосибирской области отправилась в колонию за убийство возлюбленного

В Барабинском районном суде вынесли приговор 46-летней женщине. Жительницу признали виновной в убийстве. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Установлено, что 1 октября 2025 года женщина находилась в своем доме. Поссорившись с сожителем, она схватила нож и ударила его несколько раз в спину и живот. Мужчина погиб на месте происшествия от массивной кровопотери.
Сельчанку приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.