Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Новосибирской области отправилась в колонию за убийство возлюбленного

Ее лишили свободы на 8,5 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Барабинском районном суде вынесли приговор 46-летней женщине. Жительницу признали виновной в убийстве. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Установлено, что 1 октября 2025 года женщина находилась в своем доме. Поссорившись с сожителем, она схватила нож и ударила его несколько раз в спину и живот. Мужчина погиб на месте происшествия от массивной кровопотери.

Сельчанку приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.