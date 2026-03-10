Трех жителей Тольятти лишили свободы за продажу опасных веществ

Помощницы лидера группы проведут за решеткой три с половиной и три года. В доход государства у осужденных изъяли мобильные телефоны, полученные деньги и автомобиль. Именно эти предметы люди использовали для совершения преступлений. Пока приговор в законную силу не вступил.