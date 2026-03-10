Трех жителей Тольятти лишили свободы за продажу опасных веществ

В Тольятти троих местных жителей признали виновными в незаконной торговле сильнодействующими веществами. Мужчину и двух женщин взяли под стражу прямо в зале суда за совершение тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.
«Суд установил, что жители Тольятти создали группу для продажи запрещенных препаратов в крупном размере. Они осознавали незаконный характер своих действий и работали на территории города. Организатор получил пять лет колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Помощницы лидера группы проведут за решеткой три с половиной и три года. В доход государства у осужденных изъяли мобильные телефоны, полученные деньги и автомобиль. Именно эти предметы люди использовали для совершения преступлений. Пока приговор в законную силу не вступил.