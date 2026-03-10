Водителя с рекордным уровнем алкоголя в крови задержали в российском городе

В Иркутске сотрудники полиции задержали водителя, который устроил ДТП и скрылся с места аварии. В его организме обнаружили почти в 28 раз больше алкоголя, чем допускается нормой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.