Водителя с рекордным уровнем алкоголя в крови задержали в российском городе

В Иркутске сотрудники полиции задержали водителя, который устроил ДТП и скрылся с места аварии. В его организме обнаружили почти в 28 раз больше алкоголя, чем допускается нормой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Авария произошла на улице Ширямова. В дежурную часть поступило сообщение о столкновении двух автомобилей, после чего на место выехали сотрудники полиции.
По данным правоохранителей, водитель иномарки проигнорировал дорожный знак и столкнулся с автомобилем женщины, которая ехала ему навстречу.
В результате аварии женщина получила травмы. Виновник ДТП после столкновения оставил машину и попытался скрыться.
Полицейские догнали мужчину. У него были заметны признаки сильного опьянения, а при себе находилось несколько бутылок с алкоголем.
Проверка показала, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Алкотестер зафиксировал около 4,5 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
По факту происшествия проводится административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ.
Во время опроса мужчина сообщил полицейским, что не помнит обстоятельств аварии. В отношении него составлены протоколы по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях.
Автомобиль нарушителя отправлен на специализированную стоянку.
