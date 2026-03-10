Ричмонд
Тюльпановые аферисты обманули белорусов на сумму более 239 тысяч рублей

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере расследуется управлением Следственного комитета по Брестской области, сообщили в СК.

Источник: Sputnik.by

В тюльпановой афере подозреваются двое жителей Пинска. В прошлом году они разместили на разных интернет-площадках объявления о продаже крупных партий луковиц тюльпанов от имени ОАО «Цветовски» и фермерского хозяйства «Огород фермера».

53-летний и 58-летний фигуранты входили в доверие к покупателям, запутывали их по срокам поставки товара и требовали внести предоплату.

«Когда потерпевшие переводили деньги, мужчины не исполняли договорные обязательства, а также не возвращали оплату», — отметили в СК.

Установлено 29 потерпевших, которые в общей сумме заплатили «предпринимателям» более 230 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК.

Следствие полагает, что двое пинчан могли обмануть еще больше людей. Тех, кто таким же образом пострадал от действий Диковицкого Владимира Степановича, Бельчуга Юрия Михайловича, ООО «Цветовски» и КФХ «Огород фермера», просят позвонить по тел.: (8−0162) 27−37−00, 27−38−66.

Ранее МВД предупреждало об активизации «цветочных мошенников». В том числе в правоохранительных органах предостерегали о том, что мошенники используют поддельные онлайн-магазины, которые предлагают товары по низким ценам и просят предоплату на карту физлица. В МВД также рекомендуют не доверять фишинговым письмам, которые зачастую маскируются под известные маркетплейсы с акциями, приуроченными к праздникам.