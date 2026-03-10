Тюльпановые аферисты обманули белорусов на сумму более 239 тысяч рублей

Ранее МВД предупреждало об активизации «цветочных мошенников». В том числе в правоохранительных органах предостерегали о том, что мошенники используют поддельные онлайн-магазины, которые предлагают товары по низким ценам и просят предоплату на карту физлица. В МВД также рекомендуют не доверять фишинговым письмам, которые зачастую маскируются под известные маркетплейсы с акциями, приуроченными к праздникам.