Жителя Челябинска обнаружили изрезанным в своей квартире на северо-западе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по проспекту Победы нашли 56-летнего мужчину с колото-резаными ранами грудной клетки, брюшной полости и шеи.
«Сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 50-летний родственник потерпевшего. Мужчина задержан по месту жительства», — прокомментировали в городском УМВД.
Установлено, что преступление совершено на почве внезапно возникшего конфликта во время употребления спиртных напитков.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фигурант водворен в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается.