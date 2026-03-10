Ричмонд
В Крыму четыре человека пострадали в аварии с фурой

Четыре человека, включая двоих детей, пострадали в результате аварии с участием легкового автомобиля и фуры. Об этом сообщает прокуратура Крыма.

Источник: Прокуратура Крыма

ДТП произошло накануне вечером на дороге «Керчь — Чистополье — Новоотрадное». Грузовик Freightliner, двигаясь со стороны села Чистополье в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ 2112.

В результате аварии пострадали водитель и трое пассажиров легковушки, включая двоих детей 2017 и 2015 годов рождения. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Седьмого марта в районе Судака грузовик ГАЗ, выполняя разворот на дороге, сбил питбайк, на котором ехали два подростка. Оба несовершеннолетних доставлены в больницу.

