В Волгограде школьница пыталась украсть товар из магазина и попала под статью

Менеджер по безопасности магазина вовремя заметил несовершеннолетнюю посетительницу, которая, набрав товар, попыталась пройти мимо кассы. Сотрудник остановил девушку и сообщил о произошедшем в полицию. По факту произошедшего правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело. Действия девушки квалифицировали как покушение на грабеж.