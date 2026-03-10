Ричмонд
В Волгограде школьница пыталась украсть товар из магазина и попала под статью

Полиция быстро отреагировала на сообщение о попытке кражи в сетевом магазине.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде полицейские предотвратили попытку грабежа, когда 16-летняя школьница пыталась вынести товар из сетевого магазина, не оплатив его, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Менеджер по безопасности магазина вовремя заметил несовершеннолетнюю посетительницу, которая, набрав товар, попыталась пройти мимо кассы. Сотрудник остановил девушку и сообщил о произошедшем в полицию. По факту произошедшего правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело. Действия девушки квалифицировали как покушение на грабеж.

На данный момент в отношении несовершеннолетней избрали меру процессуального принуждения — это обязательство о явке. Полиция продолжает разбираться в обстоятельствах произошедшего.