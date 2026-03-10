Бортников: Более 300 терактов предотвратили в России за 2025 год

Российские специалисты в прошлом году предотвратили 308 терактов. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) и директор ведомства Александр Бортников.
— В 2025 году совместными действиями органов безопасности и правопорядка при координирующей роли НАК предотвращено 423 преступления террористической направленности, включая 308 терактов, — сказал он в интервью RG.ru.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ заявил, что необходимо активно работать с преступностью среди подростков, борьба с ней является общенациональной задачей. Он добавил, что случаи агрессивного поведения подростков в школах и колледжах вызывают особую тревогу.