Бортников: Более 300 терактов предотвратили в России за 2025 год

Российские специалисты в прошлом году предотвратили 308 терактов. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) и директор ведомства Александр Бортников.

— В 2025 году совместными действиями органов безопасности и правопорядка при координирующей роли НАК предотвращено 423 преступления террористической направленности, включая 308 терактов, — сказал он в интервью RG.ru.

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ заявил, что необходимо активно работать с преступностью среди подростков, борьба с ней является общенациональной задачей. Он добавил, что случаи агрессивного поведения подростков в школах и колледжах вызывают особую тревогу.

Узнать больше по теме
Александр Бортников: биография главы ФСБ и того, кто много лет противостоит терроризму
Для существования любого государства необходимо множество служб. И если от вторжения вражеских войск Россию защищают армия и флот, то с опасными преступниками и террористами внутри вопрос обстоит иначе. Александр Бортников возглавляет Федеральную службу безопасности уже более 15 лет. Собрали главное из его биографии на пути к столь важному и высокому посту.
Читать дальше