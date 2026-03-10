Ричмонд
Россиянку освободили из рабства после похищения в Мьянме

Россиянку, ранее похищенную в Мьянме, удалось освободить. Об этом сообщил РЕН ТВ вице-президент ЕКЦ «Поддержка соотечественников» за рубежом Иван Мельников.

По его словам, девушку удерживали силой и забрали у нее паспорт после того, как она оказалась на территории Мьянмы.

Сначала ей предложили высокооплачиваемую работу моделью. Условия выглядели привлекательными, однако после приезда девушка оказалась в фактическом рабстве.

Освобождение проводилось совместно с участием МВД России в Таиланде, МИД России, ЕКЦС, а также подразделения армии Мьянмы. Военные провели операцию в приграничном районе с Таиландом.

После освобождения россиянку доставили в центр временного содержания иностранных граждан в Мьянме. По словам Мельникова, сейчас она находится там в тяжелых условиях.

По данным правозащитников, из того же центра удалось освободить более 200 человек. Большинство из них — граждане Китая, которые приехали в Таиланд в поисках работы.

Сообщается, что в разных городах Мьянмы действуют группы, которые вербуют людей для работы в так называемых скам-центрах. Людей заманивают обещаниями высоких зарплат.

Ранее журналистам удалось установить личности подозреваемых в вербовке русских девушек под предлогом работы моделями. По данным источников, в преступную группу входят выходцы из Украины и стран Средней Азии.

