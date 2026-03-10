В Волгограде 16-летняя девушка попала под «уголовку» за поход в магазин

Девушка набрала нужные вещи, но на кассе платить не стала — она попыталась проскочить мимо терминалов незамеченной. Однако скрыться с добычей не удалось: менеджер по безопасности вовремя заметил подозрительные маневры покупательницы и преградил ей путь. Сотрудник магазина сразу вызвал наряд полиции.