В Волгограде 16-летняя девушка попала под «уголовку» за поход в магазин

В Волгограде обычный поход в сетевой магазин закончился для 16-летней местной жительницы уголовным делом. Инцидент произошел в Дзержинском районе, где юная посетительница попыталась обмануть систему и вынести товар «бесплатно».
Девушка набрала нужные вещи, но на кассе платить не стала — она попыталась проскочить мимо терминалов незамеченной. Однако скрыться с добычей не удалось: менеджер по безопасности вовремя заметил подозрительные маневры покупательницы и преградил ей путь. Сотрудник магазина сразу вызвал наряд полиции.
Прибывшие на место патрульные выяснили, что задержанной всего 16 лет. Несмотря на юный возраст, отвечать придется по-взрослому. В отделе полиции № 3 на волгоградку уже завели дело по статье о покушении на грабеж.
Сейчас девушка находится под обязательством о явке, а следователи разбираются во всех деталях неудачного налета на супермаркет.
Аналогичный случай произошел в Волжском, где за попытку украсть товары задержали двух человек.