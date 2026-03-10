Подозреваемых в убийстве юноши на Урале объявили в федеральный розыск

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летнего юноши. Молодого человека до смерти забили его знакомые в поселке Большой Исток из-за долга в пять тысяч рублей. Момент избиения попал на записи камер видеонаблюдения.
Криминальной историей заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин, он затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства юноши.
Подозреваемые в жестоком избиении со смертельным исходом — двое жителей Большого Истока. Они объявлены в федеральный розыск.