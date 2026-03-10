Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемых в убийстве юноши на Урале объявили в федеральный розыск

18-летнего парня до смерти забили из-за долга знакомые в Большом Истоке.

Источник: СУ СКР по Свердловской области

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летнего юноши. Молодого человека до смерти забили его знакомые в поселке Большой Исток из-за долга в пять тысяч рублей. Момент избиения попал на записи камер видеонаблюдения.

Криминальной историей заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин, он затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства юноши.

Подозреваемые в жестоком избиении со смертельным исходом — двое жителей Большого Истока. Они объявлены в федеральный розыск.