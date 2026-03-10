Минздрав Башкирии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП детей

Также, по словам Рахматуллина, в воскресенье, 8 марта, в Стерлитамаке 13 человек обратились за медицинской помощью после отдыха в одной из городских бань. Ребенка с сопутствующим заболеванием дыхательной системы госпитализировали для наблюдения. Однако уже на следующий день родители отказались от стационарного лечения, и малыша выписали под амбулаторное наблюдение.