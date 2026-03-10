Минздрав Башкирии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП детей

Накануне, 9 марта, в Кармаскалинском районе Башкирии произошло столкновение трех легковых автомобилей. В результате аварии пострадали шесть человек, включая двоих детей. По данным министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, пятерых пострадавших доставили в больницы Уфы, состояние четверых врачи оценивают как средней тяжести, один пациент находится в тяжелом состоянии.
— Всем оказывается необходимая помощь, — заверил глава ведомства.
В тот же день в Караидельском районе произошла еще одна трагедия: в ДТП погибли пятеро человек. Двоих пострадавших в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию Бирской центральной районной больницы. Их состояние контролирует служба санитарной авиации. После стабилизации пациентов планируют перевести в уфимские клиники.
Также, по словам Рахматуллина, в воскресенье, 8 марта, в Стерлитамаке 13 человек обратились за медицинской помощью после отдыха в одной из городских бань. Ребенка с сопутствующим заболеванием дыхательной системы госпитализировали для наблюдения. Однако уже на следующий день родители отказались от стационарного лечения, и малыша выписали под амбулаторное наблюдение.
