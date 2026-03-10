Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске судят экс-замглавы Искитимского района за взятку

Следующее заседание назначено на 19 марта.

Источник: Freepik

В Новосибирской области суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Искитимского района. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере за совершение незаконных действий, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, чиновник получил 200 тысяч рублей, упакованных в подарочную коробку с коньком. Эти деньги предназначались за «содействие» в оплате работ по муниципальному контракту из бюджетных средств в интересах третьего лица.

На первом судебном заседании был решён вопрос о мере пресечения: срок содержания под стражей Колотия продлён на шесть месяцев — до 26 августа.

Следующее заседание назначено на 19 марта.