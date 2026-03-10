Ричмонд
Девушка на легковушке провалилась в огромную яму во Владивостоке: машина лежит на крыше

ВЛАДИВОСТОК, 10 марта, ФедералПресс. Рано утром легковая машина, за рулем которой была девушка, попала в серьезное ДТП во Владивостоке. Машина упала в котлован и перевернулась на крышу.

Источник: Аргументы и факты

«В результате происшествия 26-летняя женщина получила травмы», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что авария произошла на улице Катерной, 15. На грунтовой дороге разрыли котлован, но никак не огородили его. Девушка в темноте не увидела яму, и машина провалилась.

Известно, что пострадавшая получила переломы. Судя по видео очевидцев, помощь пришла через несколько часов после ДТП: спасатели работали на месте, когда на улице было уже светло.

Ранее сообщалось о том, что перевозчики Приморья написали обращение у полпреду в ДФО Юрию Трутневу.