Девушка на легковушке провалилась в огромную яму во Владивостоке: машина лежит на крыше

«В результате происшествия 26-летняя женщина получила травмы», — сообщили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что авария произошла на улице Катерной, 15. На грунтовой дороге разрыли котлован, но никак не огородили его. Девушка в темноте не увидела яму, и машина провалилась.
Известно, что пострадавшая получила переломы. Судя по видео очевидцев, помощь пришла через несколько часов после ДТП: спасатели работали на месте, когда на улице было уже светло.
