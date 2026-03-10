В Иркутске арестовали подростка, который убил мужчину в Ленинском районе

Обвиняемый и его приятели начали избивать мужчину руками и ногами. Пострадавший хотел укрыться от неизвестных агрессоров в аптеке, но те продолжили его преследовать. После этого один из подростков ударил мужчину ножом в правое бедро. От травм пострадавший умер на месте. В отношении нападавшего завели уголовное дело и арестовали до 8 мая 2026 года.