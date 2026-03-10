В Иркутске арестовали подростка, который убил мужчину в Ленинском районе

В Иркутске заключили под стражу 17-летнего подростка, который убил мужчину в Ленинском районе. Напомним, вечером 8 марта 2026 года группа из четырех человек в возрасте от 15 до 19 лет вступила в конфликт с незнакомым 28-летним мужчиной.
— Подростки заметили мужчину еще в торговом центре. Там им показалось, что незнакомец был пьян и вел себя неадекватно. Выйдя за ним на улицу, они хотела его «проучить», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Обвиняемый и его приятели начали избивать мужчину руками и ногами. Пострадавший хотел укрыться от неизвестных агрессоров в аптеке, но те продолжили его преследовать. После этого один из подростков ударил мужчину ножом в правое бедро. От травм пострадавший умер на месте. В отношении нападавшего завели уголовное дело и арестовали до 8 мая 2026 года.