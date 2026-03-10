Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске арестовали подростка, который убил мужчину в Ленинском районе

17-летний обвиняемый будет находиться под стражей до 8 мая 2026 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске заключили под стражу 17-летнего подростка, который убил мужчину в Ленинском районе. Напомним, вечером 8 марта 2026 года группа из четырех человек в возрасте от 15 до 19 лет вступила в конфликт с незнакомым 28-летним мужчиной.

— Подростки заметили мужчину еще в торговом центре. Там им показалось, что незнакомец был пьян и вел себя неадекватно. Выйдя за ним на улицу, они хотела его «проучить», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Обвиняемый и его приятели начали избивать мужчину руками и ногами. Пострадавший хотел укрыться от неизвестных агрессоров в аптеке, но те продолжили его преследовать. После этого один из подростков ударил мужчину ножом в правое бедро. От травм пострадавший умер на месте. В отношении нападавшего завели уголовное дело и арестовали до 8 мая 2026 года.