Как восстановить доступ к Госуслугам после взлома, рассказали волгоградцам

Одна из популярных у мошенников фраз: «Ваш аккаунт на портале Госуслуг взломан». Эксперты рекомендуют заканчивать разговор сразу же, как она прозвучала, чтобы не попасться на уловки аферистов. Что делать, если аккаунт действительно взломали, советуют авторы проекта «Азбука интернета».
Для начала следует убедиться, что доступ к личному кабинету получил посторонний. Для этого нужно пройти по цепочке «Профиль» — «Безопасность» — «Действия в системе». Если в списке устройств, с которых заходили на портал, есть незнакомый, следует нажать «Выйти».
Если от вашего имени уже совершены какие-то операции через портал, необходимо обратиться в полицию и сообщить о случившемся в банк, если речь идет о кредитах или выплатах.
Далее на странице входа надо кликнуть на надпись «Забыли пароль?» и следовать инструкциям. Ссылка для сброса старого пароля и установки нового придет на e-mail или телефон, указанные при регистрации.
Однако если мошенники уже сделали это до владельца личной страницы и сменили контактные данные, сброс не сработает. В этом случае доступ можно восстановить только через приложение банка-партнера, а также обратившись на горячую линию Госуслуг 8−800−100−70−10 или в центр обслуживания.
Восстановив доступ, следует:
установить новый пароль, используя комбинацию букв, цифр и символов, чтобы он был надежным;
проверить и обновить личные данные, если мошенники их изменили;
отследить подозрительные действия в истории операций, к примеру, запросы на выплаты или подачу заявлений;
заказать кредитную историю, чтобы убедиться, что на ваше имя не оформлен кредит.
