На трассе под Воронежем фура насмерть сбила пешехода

Трагедия произошла поздно вечером 8 марта в Новоусманском районе Воронежской области. В ГУ МВД по региону сообщили, что на 49 км автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов», по предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Мерседес Бенц» с полуприцепом «Шмитц», 47-летний житель Ростовской области, наехал на 64-летнего пешехода. Он находился на проезжей части. Мужчина получил смертельные травмы, от которых умер в больнице.