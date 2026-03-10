Ричмонд
На трассе под Воронежем фура насмерть сбила пешехода

64-летний житель Воронежской области погиб под колесами грузовика.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла поздно вечером 8 марта в Новоусманском районе Воронежской области. В ГУ МВД по региону сообщили, что на 49 км автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов», по предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Мерседес Бенц» с полуприцепом «Шмитц», 47-летний житель Ростовской области, наехал на 64-летнего пешехода. Он находился на проезжей части. Мужчина получил смертельные травмы, от которых умер в больнице.

По факту ДТП в полиции организовали проверку. Всего за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали 77 ДТП, из которых 45 — в Воронеже. В трех авариях пострадали 3 человека, 1 человек погиб.