Самолет из Омска в Москву вынужденно сел в Казани из-за приступа у пассажира

Самолет, следовавший из Омска в Москву, 10 марта совершал вынужденную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира. Далее его госпитализировали.
Об инциденте сообщило РИА Новости. Ему об инциденте рассказал представитель международного аэропорта «Казань».
«10 марта в 04.34 мск в аэропорту “Казань” по причине плохого самочувствия одного из пассажиров совершил вынужденную посадку борт, следовавший по маршруту Омск — Москва (“Шереметьево”)», — отметил представитель.
По данным аэропорта, пассажира госпитализировали. Лайнер же после дозаправки в 05:26 вылетел из Казани и продолжил движение до Москвы.
