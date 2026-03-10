Ричмонд
Самолет из Омска в Москву вынужденно сел в Казани из-за приступа у пассажира

Пассажира в итоге госпитализировали.

Источник: Комсомольская правда

Самолет, следовавший из Омска в Москву, 10 марта совершал вынужденную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира. Далее его госпитализировали.

Об инциденте сообщило РИА Новости. Ему об инциденте рассказал представитель международного аэропорта «Казань».

«10 марта в 04.34 мск в аэропорту “Казань” по причине плохого самочувствия одного из пассажиров совершил вынужденную посадку борт, следовавший по маршруту Омск — Москва (“Шереметьево”)», — отметил представитель.

По данным аэропорта, пассажира госпитализировали. Лайнер же после дозаправки в 05:26 вылетел из Казани и продолжил движение до Москвы.

Ранее мы писали, что также 10 марта в Омске задержали вылет самолетов в Сочи и Астану.