В МВД сообщили подробности гибели двух человек в ДТП под Волгоградом

— Водитель, управляя автомашиной «Лада Гранта», при выполнении маневра обгона, в нарушение требования дорожной разметки, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с попутно двигавшейся автомашиной «Лада Веста», водитель которой приступил к выполнению маневра поворота налево, — сообщили в ГУ МВД России по региону.