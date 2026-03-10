Ричмонд
В МВД сообщили подробности гибели двух человек в ДТП под Волгоградом

Выезд на полосу встречного движения с нарушением ПДД привело к гибели двух.

Выезд на полосу встречного движения с нарушением ПДД привело к гибели двух человек в жутком ДТП в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Виновником аварии, по предварительным данным, стал погибший 45-летний водитель «Лады Гранты».

— Водитель, управляя автомашиной «Лада Гранта», при выполнении маневра обгона, в нарушение требования дорожной разметки, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с попутно двигавшейся автомашиной «Лада Веста», водитель которой приступил к выполнению маневра поворота налево, — сообщили в ГУ МВД России по региону.

Напомним, что смертельное ДТП произошло 9 марта в 12:43 мск на 39 км автодороги «Волгоград-Астрахань». В результате аварии на месте происшествия погибли водитель и пассажир «Лады Гранты». Женщина-пассажир этой машины доставлена в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

