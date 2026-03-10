Новосибирца отправили под суд за похищение девушек и вымогательство

34-летнего жителя Новосибирска будут судить за похищение девушек и вымогательство. Уголовное дело рассмотрит суд в Кемерово. Об этом пишет «Сiбдепо».
На первое преступление сибиряк пошел в мае 2021 года. Тогда он вместе с подельником хотел забрать у знакомого половину доли в квартире, стоимость которой превышала 1,2 млн рублей. Чтобы заставить хозяина расстаться с жильем, мужчины похитили его сестру, вывезли в гаражный кооператив, где избили и потребовали переоформить жилье. Однако злоумышленником завладеть чужой недвижимостью не удалось.
Второе преступление было совершено в августе 2023 года. Тогда новосибирец в Кемерово возле одного из домов на улице Ноградская силой затолкал знакомую в машину, выбросил телефон девушки и несколько часов катал ее по городу. Она смогла выбраться из авто, только когда водитель остановился на перекрестке.
Свою вину сибиряк не признает. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении его подельника выделено в отдельное производство.