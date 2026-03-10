За неделю в Новосибирске произошло 27 пожаров, двое погибли

В жилом секторе зарегистрировано 13 пожаров: четыре в многоквартирных домах, три в индивидуальных, два в дачных и садовых обществах, четыре — в банях, гаражах и других постройках. В нежилых зданиях произошло шесть пожаров, четыре — на транспортных средствах и ещё четыре — на прочих объектах.