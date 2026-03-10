Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю в Новосибирске произошло 27 пожаров, двое погибли

Специалисты мэрии по гражданской обороне и пожарной безопасности напоминают жителям о строгом соблюдении правил безопасности.

Источник: МЧС РФ

За последнюю неделю в Новосибирске произошло 27 пожаров. В результате один человек погиб в многоквартирном доме, ещё один — в индивидуальном. Три человека получили травмы при возгорании в садовом доме, бане и многоквартирном доме. Об этом сообщает Мэрия Новосибирска.

В жилом секторе зарегистрировано 13 пожаров: четыре в многоквартирных домах, три в индивидуальных, два в дачных и садовых обществах, четыре — в банях, гаражах и других постройках. В нежилых зданиях произошло шесть пожаров, четыре — на транспортных средствах и ещё четыре — на прочих объектах.

Специалисты мэрии по гражданской обороне и пожарной безопасности напоминают жителям о строгом соблюдении правил безопасности. Легкомысленное поведение, курение в постели или выброс окурков с балконов часто приводят к трагическим последствиям.