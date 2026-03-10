В Италии нашли мертвым 38-летнего гражданина Молдовы: Что произошло — полиция выдвинула первые версии

В Италии нашли мертвым 38-летнего гражданина Молдовы.
Тело 38-летнего гражданина Молдовы было обнаружено в лесополосе итальянского города Скалеа (провинция Козенца). По предварительным данным следствия, причиной смерти стал суицид, следов насильственных действий на месте происшествия не обнаружено.
Погибшего нашел местный житель вечером в субботу, 7 марта, во время сбора дикой спаржи в густых зарослях между побережьем и трассой SS18. Очевидец незамедлительно вызвал правоохранительные органы. На место прибыли карабинеры и муниципальная полиция для проведения следственных действий.
Прокуратура Паолы, координирующая расследование под руководством заместителя прокурора Скарди, сообщила, что личность мужчины уже установлена. Учитывая обстоятельства обнаружения тела, судебные власти исключили версию убийства и приняли решение не проводить вскрытие. Состояние останков указывает на то, что смерть наступила за несколько дней до обнаружения.
Место происшествия — лесополоса Скалеи — представляет собой труднодоступную зону с плотной растительностью, из-за чего тело долгое время оставалось незамеченным. В настоящее время останки переданы местной ритуальной службе для подготовки к захоронению или возможной репатриации.
Итальянские правоохранительные органы продолжают выяснять, проживал ли мужчина в регионе постоянно или находился в Калабрии временно.
