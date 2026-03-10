В Италии нашли мертвым 38-летнего гражданина Молдовы: Что произошло — полиция выдвинула первые версии

Прокуратура Паолы, координирующая расследование под руководством заместителя прокурора Скарди, сообщила, что личность мужчины уже установлена. Учитывая обстоятельства обнаружения тела, судебные власти исключили версию убийства и приняли решение не проводить вскрытие. Состояние останков указывает на то, что смерть наступила за несколько дней до обнаружения.