Число раскрытых преступлений прошлых лет выросло на треть в Приморье

Итоги работы с «преступлениями прошлых лет» подвели во Владивостоке. Как выяснилось, приморские следователи стали значительно чаще находить виновных в преступлениях, которые были совершены много лет назад. Только за последний отчетный период количество таких раскрытых дел выросло почти на треть, сообщила пресс-служба СУ СК Приморья.
«Количество расследованных преступлений данной категории увеличилось на 31,5%. Всего за отчетный период расследовано 94 преступления прошлых лет (за аналогичный период прошлого года — 73)», — говорится в сообщении.
Специалисты отметили, что чаще всего правосудие находит виновных спустя годы по самым тяжким статьям. В списке раскрытых значатся 18 убийств, три случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, а также три преступления сексуального характера.
Добиться таких результатов удалось благодаря кропотливой работе следователей и криминалистов, а также современным экспертным методикам и технологиям. Важную роль сыграло и тесное взаимодействие с оперативными службами.
Всего же на контроле у следователей на начало 2026 года находилось более 4,5 тысячи преступлений, совершенных в прошлые годы. Несмотря на солидный срок давности многих из них, работа по восстановлению справедливости будет продолжена. Специалисты подчеркивают, что раскрытие таких дел — один из ключевых приоритетов, который символизирует неотвратимость наказания, даже если преступление было совершено много лет назад.
Напомним, что недавно следственный комитет Приморья задержал подозреваемого в убийстве пенсионера, совершенном в 2000 году. Сейчас фигуранту 45 лет.