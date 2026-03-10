Число раскрытых преступлений прошлых лет выросло на треть в Приморье

Всего же на контроле у следователей на начало 2026 года находилось более 4,5 тысячи преступлений, совершенных в прошлые годы. Несмотря на солидный срок давности многих из них, работа по восстановлению справедливости будет продолжена. Специалисты подчеркивают, что раскрытие таких дел — один из ключевых приоритетов, который символизирует неотвратимость наказания, даже если преступление было совершено много лет назад.