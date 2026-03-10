В Новосибирске опубликовали подробности громкого дела о хищениях в спортшколе Олимпийского резерва

Сиб.фм восстановил хронологию событий и разобрался в деталях коррупционной схемы.
Кто такой Олеников.
Дмитрий Олеников возглавлял МАУДО СШОР «Центр водных видов спорта» — муниципальное учреждение дополнительного образования в Новосибирске. В его ведении находился бассейн в Центральном районе города. Как установило следствие, именно этот объект стал источником незаконного обогащения директора.
Схема: как работал механизм.
В период с октября 2020 по январь 2023 года Олеников оплачивал коммунальные услуги и аренду бассейна за бюджетный счет. При этом сам бассейн учреждение не использовало. Помещением пользовался индивидуальный предприниматель, который вел там коммерческую деятельность — обучал детей плаванию.
Муниципальные деньги уходили на содержание частного бизнеса. В результате городской бюджет потерял более 6,8 миллиона рублей.
Взятки.
От того же предпринимателя Олеников получал взятки. Размер ежемесячных платежей составлял 35 тысяч рублей. Деньги передавались лично или через посредника с октября 2020 по февраль 2024 года.
Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 1,4 миллиона рублей. Предприниматель платил директору за возможность работать в муниципальном бассейне без оформления договоров и за то, что коммунальные расходы покрывались из бюджета.
Расследование.
Оленикова задержали в апреле 2024 года. Изначально ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, позже смягчили до домашнего ареста. На имущество и счета обвиняемого на общую сумму более 8 миллионов рублей наложили арест.
Следственное управление СКР по Новосибирской области завершило расследование по двум статьям: часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Прокуратура Новосибирской области заявила гражданский иск о взыскании с обвиняемого похищенных бюджетных средств. Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Новосибирска.
Сам Олеников на следствии и в суде вину не признавал.
Приговор.
10 марта 2026 года Октябрьский районный суд признал Дмитрия Оленикова виновным по всем пунктам обвинения и назначил наказание:
· 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима;
· штраф 1,45 миллиона рублей в доход государства;
· запрет на три года занимать руководящие должности в сфере образования.
Суд конфисковал в доход государства 1,4 миллиона рублей — сумму полученной взятки. Арест на имущество осужденного сохранен.
Возмещение ущерба.
Суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры — с Оленикова взыскано 6 811 018 рублей 34 копейки в пользу муниципального образования города Новосибирска. Эти средства пойдут на возмещение ущерба бюджету.
В зале суда.
До оглашения приговора Олеников находился под домашним арестом. После оглашения вердикта меру пресечения изменили на заключение под стражу — экс-директора взяли под стражу немедленно.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.