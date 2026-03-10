В Новосибирске опубликовали подробности громкого дела о хищениях в спортшколе Олимпийского резерва

В период с октября 2020 по январь 2023 года Олеников оплачивал коммунальные услуги и аренду бассейна за бюджетный счет. При этом сам бассейн учреждение не использовало. Помещением пользовался индивидуальный предприниматель, который вел там коммерческую деятельность — обучал детей плаванию.