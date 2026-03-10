Ричмонд
В Башкирии во время катания на лыжах пропал восьмилетний мальчик

В Белорецком районе Башкирии заблудившегося в лесу ребенка нашли родственники.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 9 марта в Систему-112 поступил тревожный сигнал из села Абзаково Белорецкого района. Как рассказали в госкомитете РБ по ЧС, ребенок 2018 года рождения катался на лыжах, заехал в лес и не смог найти дорогу обратно.

На поиски школьника отправились родственники и смогли обнаружить мальчика живым. К счастью, в медицинской помощи он не нуждался.

В госкомитете добавили, что с начала года в Центр обработки вызовов поступило 21 сообщение о пропавших людях. Всего потерялись 30 человек, из них пятеро детей.

