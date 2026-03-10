Ричмонд
Омича подозревают в расправе над собутыльницей

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Источник: Freepik

В убийстве подозревают 41-летнего жителя Таврического района. О происшествии сообщил Следственный комитет Российской Федерации по Омской области.

По версии следствия, в деревне Веселые рощи, в ночь с 6 на 7 марта было совершено убийства. В процессе распития спиртных напитков между подозреваемым и его знакомой, женщиной 35 лет, возник конфликт, в ходе которого та оскорбила мужчину. Не стерпев нападок в свой адрес, подозреваемый нанес потерпевшей удар ножом в шею, от чего та скончалась по прибытии в больницу.

Следователи задержали и допросили мужчину, в ходе чего тот был заключен под стражу. На месте преступления проведен осмотр, изъяты вещественные доказательства. В случае установления виновности подозреваемого, ему может грозить до 15 лет заключения.

Ранее мы рассказывали об убийстве сожителя матери 20-летней жительницей Исилькуля.