Омича подозревают в расправе над собутыльницей

По версии следствия, в деревне Веселые рощи, в ночь с 6 на 7 марта было совершено убийства. В процессе распития спиртных напитков между подозреваемым и его знакомой, женщиной 35 лет, возник конфликт, в ходе которого та оскорбила мужчину. Не стерпев нападок в свой адрес, подозреваемый нанес потерпевшей удар ножом в шею, от чего та скончалась по прибытии в больницу.