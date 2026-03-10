Иностранец ответит перед судом Петербурга за хранение 3 килограммов наркотиков

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу 33-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
По версии следствия, в сентябре 2025 года мужчина получил от неизвестных крупную партию запрещенных веществ — более трех килограммов. Среди них было несколько различных видов запрещенных препаратов. Действовал обвиняемый по наводке: он должен был расфасовать наркотики и хранить их до продажи.
— Но довести задуманное до конца не удалось — наркотики нашли в квартире на Богатырском проспекте и изъяли сотрудники полиции во время оперативно-розыскных мероприятий, — рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.
Уголовное дело уже направили в Приморский районный суд для рассмотрения по существу. Теперь мужчине грозит длительный срок лишения свободы — санкции по статье предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.