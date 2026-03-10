Иностранец ответит перед судом Петербурга за хранение 3 килограммов наркотиков

По версии следствия, в сентябре 2025 года мужчина получил от неизвестных крупную партию запрещенных веществ — более трех килограммов. Среди них было несколько различных видов запрещенных препаратов. Действовал обвиняемый по наводке: он должен был расфасовать наркотики и хранить их до продажи.