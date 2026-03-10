Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовую рассылку о минировании получили 10 марта училища Воронежа

Неизвестные разослали в воронежские училища письма о заминировании.

Сразу несколько воронежских средне-специальных учебных заведений получили письма с сообщениями о минировании учебных корпусов. При этом текст этих сообщений идентичный и похож на вброс, преследующий цель подставить конкретного человека.

Тем не менее, соблюдая предусмотренную для таких случаев инструкцию, оперативные службы срочно эвакуировали учащихся и провели обследование помещений.

— Ситуация находится под контролем, соответствующие службы о рассылке уведомлены, принимаются все необходимые для обеспечения безопасности меры, — отметили в правительстве области.