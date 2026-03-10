Массовую рассылку о минировании получили 10 марта училища Воронежа

Сразу несколько воронежских средне-специальных учебных заведений получили письма с сообщениями о минировании учебных корпусов. При этом текст этих сообщений идентичный и похож на вброс, преследующий цель подставить конкретного человека.
Тем не менее, соблюдая предусмотренную для таких случаев инструкцию, оперативные службы срочно эвакуировали учащихся и провели обследование помещений.
— Ситуация находится под контролем, соответствующие службы о рассылке уведомлены, принимаются все необходимые для обеспечения безопасности меры, — отметили в правительстве области.