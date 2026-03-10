Названа причина эвакуации студентов воронежских колледжей и техникумов

Неизвестные разослали сообщения о минировании на электронные почты средне-специальных учебных заведений Воронежа утром вторника, 10 марта. После поступившей информации студентов и сотрудников некоторых образовательных учреждений эвакуировали. Речь идёт о ВТППП, ВХУ, ВГППК, КИТиФ и ВТПСТ.
В пресс-службе регионального правительства сообщили, что решения об эвакуации, в соответствии с алгоритмом действий на подобные случаи, были приняты в учреждениях, получивших тревожные сообщения в числе первых.
«Ситуация находится под контролем, соответствующие службы о рассылке уведомлены, принимаются все необходимые для обеспечения безопасности меры», — добавили власти.